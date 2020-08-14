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Саратовский театр оперетты представил социальный проект «Благодарим»

Новости


Саратовский театр оперетты представил социальный проект «Благодарим».

"Это – наш знак признательности врачам, медицинским работникам, ученым – всем тем, кто не жалеет сил и здоровья в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Последние месяцы стали непростым испытанием для всех. В связи с пандемией вируса «COVID-2019» многие из нас были вынуждены научиться жить и работать в новых условиях.

Но есть люди, которые оказались в буквальном смысле на передовой. Врачи, медицинские работники, волонтеры – каждый день, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают всем, кто нуждается в этом больше всего. Ученые непрерывно трудятся над разработкой эффективных вакцин против вируса. Их работа приносит важные и ощутимые результаты. Спасены тысячи жизней, вылечились сотни тысяч пациентов. 11 августа в России зарегистрирована первая в мире вакцина от «COVID-2019».

И сегодня мы хотим сказать на самом близком нашему театру языке – языке песни, искренние слова благодарности замечательным высоко профессиональным людям, которые не щадят своих сил в нелегкой борьбе с коронавирусом,

Мы представляем социальный проект "БЛАГОДАРИМ", - сообщает пресс-служба Областной Оперетты.

Идея, сценарий и исполнение музыкальных номеров – заслуженный артист России Анатолий Горевой.

Композитор – Владимир Кирюхин. Режиссёр – Владимир Бекетов.