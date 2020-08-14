Ирина Седова провела онлайн-встречу с директорами двух модельных библиотек области

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И. В. Седову интересовало, как библиотеки работали в период пандемии, проводились ли онлайн-мероприятия, как новая форма работы библиотек. Директора модельных библиотек рассказали о работе с социальными сетями (Инстаграм, Одноклассники, ВКонтакте) и мессенджером Viber в период самоизоляции и об опубликованных мероприятиях. Это: видеообзоры, мастер-классы, виртуальные выставки, онлайн-викторины, исторические альманахи, всероссийские акции и многое другое. За 4 месяца (апрель – июль) РМУК «Краснопартизанская межпоселенческая центральная библиотека» разместила 885 публикаций, количество просмотров составило 99315; за июнь филиал №20, с. Генеральское разметил 20 публикаций, количество просмотров – 1700. И. В. Седову порадовал опыт работы двух модельных библиотек. Заместитель Председателя Правительства области пожелала библиотекам «как можно больше читателей после завершения второго этапа».Директор Областной библиотеки Людмила Анатольевна Канушина рассказала И. В. Седовой об основных направлениях деятельности ОУНБ, представила важные проекты: национальный проект «Культура», в рамках которого в Саратовской области в 2019 году было открыто 9 модельных библиотек; проект «Большое чтение в Саратовской области», который осуществляется с Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени М.И. Рудомино; онлайн-проекты «#книжныйвызовСОУНБ», «ОУНБ онлайн» и другие. Число просмотров онлайн-мероприятий составило более 130 тысяч.Было отмечено, что ОУНБ является ведущим методическим центром для библиотек области. Были представлены 25 методико-библиографических изданий: ежегодный анализ деятельности муниципальных библиотек области (издается более 30 лет), «Календарь знаменательных и памятных дат Саратовской области» (издается около 60 лет) и другие.Заместитель Председателя Правительства Саратовской области познакомилась с книжно-иллюстративными выставками из отдела редкой книги – «Книжная культура Саратовской губернии» и «Бессмертный книжный полк» с элементами инсталляции, подготовленная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). Интересный разговор состоялся у выставки «Земли моей прошедшие года: оцифрованные книги по истории Саратовского края», на которой представлены документы в печатном виде (книги и периодика) и их цифровые копии (диски). Издания были оцифрованы, начиная с 2007 г. С цифровой копией документов можно было также ознакомиться на интерактивном столе.В завершение встречи в Областной универсальной научной библиотеке И. В. Седова пожелала всем здоровья, а читателей поздравила с тем, что скоро библиотеки вновь откроют свои двери для них.