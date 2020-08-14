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На реконструкции пешеходных зон Саратова задействовано 197 рабочих

Новости


Сегодня, 13 августа 2020 года, в Саратове продолжается ремонт пешеходных зон.

В настоящее время рабочие приводят в порядок по 6 участков тротуаров в Октябрьском, Фрунзенском и Кировском районах, 4 участка ремонтируют в Волжском районе города, а также 7 участков благоустраивают в Ленинском районе Саратова. Всего в работе находится 29 участков.

Напомним, процесс масштабного обновления тротуаров стартовал в городе 7 апреля. Благодаря Председателю Госдумы Вячеславу Володину в городской бюджет на эти цели поступило 500 млн рублей, помимо этого было найдено еще 365 млн для ремонта тротуаров, которые вскоре поступят в городской бюджет.

В работах по реконструкции пешеходных зон задействовано 197 рабочих и 70 единиц техники.

На сегодняшний день отремонтированы 106 участков во всех районах города.