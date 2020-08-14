Экспортные мощности России: что мы даем миру

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Этот тезис идет вразрез со ставшим привычным утверждением, что наша страна совсем ничего не производит, кроме сырья и продуктов его первичной переработки. Тем не менее, мы экспортируем и высокотехнологичные приборы, и сложные устройства, и товары для массового потребителя. Просто мало кто об этом рассказывает – вот мы и попробуем частично заполнить этот пробел.Так, в России есть очень мощное железнодорожное производство. У нас производят магистральные и пассажирские локомотивы, электропоезда, вагоны, вспомогательные агрегаты. Большая часть производства сосредоточена в нескольких компаниях Трансмашхолдинг, Синара и Уралвагонзавод. Они обеспечивают практически все потребности нашей железнодорожной отрасли – почти все локомотивы и вагоны в стране отечественного производства. Более того, часть поездов идет на экспорт в страны СНГ и ближнего зарубежья. Также наша страна является одним из главных игроков в атомной энергетике мира. Например, предприятие «Атоммаш» из Волгодонска – один из немногих в мире производителей оборудования для ядерных реакторов. Там производится корпус реактора, парогенераторы и другие агрегаты, причем в течение года возможно производство 8 полных комплектов оборудования. Реакторы ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ отправляются на экспорт в Белоруссию, Турцию и Индию. Также в России производятся двигатели разного назначения – авиационные, танковые, ракетные и другие, большая часть компаний входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию. Один из ключевых проектов – авиационный турбовентиляторный двигатель ПД-14, который может занять хорошее место на рынке. В серийное производство ПД-14 запустили только в марте 2020 года.Но помимо тяжелого машиностроения и атомной промышленности наша страна может похвастаться и обеспечением потребностей массового потребителя. Россия является мировым лидером по добыче, обработке и производству готовых продуктов из хризотил-асбеста. Это волокнистый минерал, обладающий исключительными эксплуатационными свойствами – он не горит, не плавится, на разрыв прочнее стали (выдерживает усилие в 800 МПа) и сохраняет свои свойства при температуре до 1500°С. В 2019 году отечественные предприятия отгрузили за рубеж 652 тысячи тонн обогащенного волокна, что составляет 4,5% роста по сравнению с прошлым годом. В 2020 году, не смотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса COVID-19 предприятия продолжили торговлю с зарубежными партнерами. Причем это не только сырье, но и продукты переработки – из хризотил-асбеста изготавливают шифер, трубы, фиброцементные фасадные панели, накладки на тормозные диски для автомобилей и еще более 300 видов промышленных изделий. Основной рынок, на котором присутствует Россия – страны Юго-Восточной Азии и СНГ.Потребности мира обеспечивают два комбината – «Ураласбест» и «Оренбургские минералы», разрабатывающие Баженовское и Киембаевское месторождения хризотила соответственно. Благодаря уникальным свойствам и природном происхождению, хризотиловая продукция доступнее для массового потребителя, чем синтетические аналоги, что крайне важно для динамично развивающихся стран, испытывающих потребность в быстром строительстве большого объема долговечного жилья. Кстати, она активно продается и на внутреннем рынке, в частности участвует в программах капитального ремонта. О значении хризотиловой отрасли для России говорит хотя бы то, что оба комбината были включены в список системообразующих предприятий от Минпромторга.Впрочем, рассказ о том, что производится в России, не будет полным без самых простых бытовых вещей. Например, большая часть мебели в любой квартире или доме, скорее всего, российского производства. Более того, она чаще всего сделана из произведенной в России ДСП, с российский фурнитурой (хотя тут уже есть и импорт) и российскими тканями. Двери (входные и межкомнатные) тоже будут российскими. Большая часть кухонной утвари тоже, скорее всего, произведена в России – всевозможные кастрюли просто невыгодно ввозить из-за высоких таможенных пошлин, их проще производить на месте. Весь кухонный пластик, электрика (но не электроника), всевозможные предметы быта и отделка дома – чаще всего тоже российского производства. Сантехника в ванной комнате, вероятно, сделана в России – как и бытовая химия. Все это чаще всего выгоднее производить внутри страны – даже если стиральный порошок или средство для мытья посуды будут от иностранного бренда. Инженерные системы в доме – водопровод, канализация, газо- и электроснабжение построены из российских компонентов, как и установленные в многоэтажках лифты (кроме лифтов премиум-класса). Если выйти из дома и проехаться на общественном транспорте, он тоже будет российского производства (даже если компоненты импортные, сборка все равно российская).Другими словами, найти вокруг себя что-то, что от начала и до конца произведено в России, не так уж сложно. Возможно, благодаря тому, что в сложные 90-е закрылись не все производства, а в более благополучные годы появились и новые предприятия.