Экспортные мощности России: что мы даем миру
Российская Федерация является экспортером большого количества товаров, часть из которых заняли лидирующие позиции на международной арене.
Этот тезис идет вразрез со ставшим привычным утверждением, что наша страна совсем ничего не производит, кроме сырья и продуктов его первичной переработки. Тем не менее, мы экспортируем и высокотехнологичные приборы, и сложные устройства, и товары для массового потребителя. Просто мало кто об этом рассказывает – вот мы и попробуем частично заполнить этот пробел.
Так, в России есть очень мощное железнодорожное производство. У нас производят магистральные и пассажирские локомотивы, электропоезда, вагоны, вспомогательные агрегаты. Большая часть производства сосредоточена в нескольких компаниях Трансмашхолдинг, Синара и Уралвагонзавод. Они обеспечивают практически все потребности нашей железнодорожной отрасли – почти все локомотивы и вагоны в стране отечественного производства. Более того, часть поездов идет на экспорт в страны СНГ и ближнего зарубежья. Также наша страна является одним из главных игроков в атомной энергетике мира. Например, предприятие «Атоммаш» из Волгодонска – один из немногих в мире производителей оборудования для ядерных реакторов. Там производится корпус реактора, парогенераторы и другие агрегаты, причем в течение года возможно производство 8 полных комплектов оборудования. Реакторы ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ отправляются на экспорт в Белоруссию, Турцию и Индию. Также в России производятся двигатели разного назначения – авиационные, танковые, ракетные и другие, большая часть компаний входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию. Один из ключевых проектов – авиационный турбовентиляторный двигатель ПД-14, который может занять хорошее место на рынке. В серийное производство ПД-14 запустили только в марте 2020 года.
Но помимо тяжелого машиностроения и атомной промышленности наша страна может похвастаться и обеспечением потребностей массового потребителя. Россия является мировым лидером по добыче, обработке и производству готовых продуктов из хризотил-асбеста. Это волокнистый минерал, обладающий исключительными эксплуатационными свойствами – он не горит, не плавится, на разрыв прочнее стали (выдерживает усилие в 800 МПа) и сохраняет свои свойства при температуре до 1500°С. В 2019 году отечественные предприятия отгрузили за рубеж 652 тысячи тонн обогащенного волокна, что составляет 4,5% роста по сравнению с прошлым годом. В 2020 году, не смотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса COVID-19 предприятия продолжили торговлю с зарубежными партнерами. Причем это не только сырье, но и продукты переработки – из хризотил-асбеста изготавливают шифер, трубы, фиброцементные фасадные панели, накладки на тормозные диски для автомобилей и еще более 300 видов промышленных изделий. Основной рынок, на котором присутствует Россия – страны Юго-Восточной Азии и СНГ.
Потребности мира обеспечивают два комбината – «Ураласбест» и «Оренбургские минералы», разрабатывающие Баженовское и Киембаевское месторождения хризотила соответственно. Благодаря уникальным свойствам и природном происхождению, хризотиловая продукция доступнее для массового потребителя, чем синтетические аналоги, что крайне важно для динамично развивающихся стран, испытывающих потребность в быстром строительстве большого объема долговечного жилья. Кстати, она активно продается и на внутреннем рынке, в частности участвует в программах капитального ремонта. О значении хризотиловой отрасли для России говорит хотя бы то, что оба комбината были включены в список системообразующих предприятий от Минпромторга.
Впрочем, рассказ о том, что производится в России, не будет полным без самых простых бытовых вещей. Например, большая часть мебели в любой квартире или доме, скорее всего, российского производства. Более того, она чаще всего сделана из произведенной в России ДСП, с российский фурнитурой (хотя тут уже есть и импорт) и российскими тканями. Двери (входные и межкомнатные) тоже будут российскими. Большая часть кухонной утвари тоже, скорее всего, произведена в России – всевозможные кастрюли просто невыгодно ввозить из-за высоких таможенных пошлин, их проще производить на месте. Весь кухонный пластик, электрика (но не электроника), всевозможные предметы быта и отделка дома – чаще всего тоже российского производства. Сантехника в ванной комнате, вероятно, сделана в России – как и бытовая химия. Все это чаще всего выгоднее производить внутри страны – даже если стиральный порошок или средство для мытья посуды будут от иностранного бренда. Инженерные системы в доме – водопровод, канализация, газо- и электроснабжение построены из российских компонентов, как и установленные в многоэтажках лифты (кроме лифтов премиум-класса). Если выйти из дома и проехаться на общественном транспорте, он тоже будет российского производства (даже если компоненты импортные, сборка все равно российская).
Другими словами, найти вокруг себя что-то, что от начала и до конца произведено в России, не так уж сложно. Возможно, благодаря тому, что в сложные 90-е закрылись не все производства, а в более благополучные годы появились и новые предприятия.