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Саратове ожидается гроза и шквалистое усиление ветра

Новости


По информации Саратовского ЦГМС на 13.08.2020г. – 14.08.2020г. в городе Саратове ожидается облачная погода с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Во второй половине дня небольшой дождь, возможна гроза.

Ветер: западный, северо-западный 4-9 м/с, днем 5-10 м/с, временами порывы до 15 м/с.

Температура: ночью + 120С… + 14 0С, днём + 19 0С… + 21 0С.

Ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра порывы 15 -18 м/с.

Возможно затруднение в работе транспорта, обрыв линий электропередач и связи, падение деревьев, повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.
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