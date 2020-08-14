Саратове ожидается гроза и шквалистое усиление ветра
По информации Саратовского ЦГМС на 13.08.2020г. – 14.08.2020г. в городе Саратове ожидается облачная погода с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Во второй половине дня небольшой дождь, возможна гроза.
Ветер: западный, северо-западный 4-9 м/с, днем 5-10 м/с, временами порывы до 15 м/с.
Температура: ночью + 120С… + 14 0С, днём + 19 0С… + 21 0С.
Ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра порывы 15 -18 м/с.
Возможно затруднение в работе транспорта, обрыв линий электропередач и связи, падение деревьев, повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.