Саратовцы участвуют в антишколах «Тавриды»

просмотров: 20

Все участники соблюдают ряд профилактических мер: тестирование на коронавирусную инфекцию, ежедневный контроль температуры, принципы социального дистанцирования.В рамках «Тавриды» организована работа 10 творческих антишкол по разным направлениям. Так, с 5 по 11 августа в Крыму в рамках Форума «Таврида» прошла творческая антишкола кино и анимации. Саратовскую область представляли два человека - Владислав Андреев и Алёна Омельчук. Владислав снял немое кино с профессиональными актерами.Часть мероприятий форума в этом году впервые проходит в онлайн-формате. Так, онлайн-конференции с участием иностранных спикеров и лучших экспертов будут доступны всем желающим в любой точке мира.Также впервые в этом году в рамках форума вручат специальные премии молодым деятелям современного искусства. Профессиональное жюри определит одного победителя из числа участников каждой антишколы, который получит контракт на продюсерское сопровождение, возможность профессиональной стажировки и сотрудничества с крупнейшими российскими и международными арт-проектами.