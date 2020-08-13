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Саратовцы участвуют в антишколах «Тавриды»

Новости


В июле в Крыму начнал работу форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» — первый офлайн-фестиваль в России в постпандемический период.

Все участники соблюдают ряд профилактических мер: тестирование на коронавирусную инфекцию, ежедневный контроль температуры, принципы социального дистанцирования.

В рамках «Тавриды» организована работа 10 творческих антишкол по разным направлениям. Так, с 5 по 11 августа в Крыму в рамках Форума «Таврида» прошла творческая антишкола кино и анимации. Саратовскую область представляли два человека - Владислав Андреев и Алёна Омельчук. Владислав снял немое кино с профессиональными актерами.

Часть мероприятий форума в этом году впервые проходит в онлайн-формате. Так, онлайн-конференции с участием иностранных спикеров и лучших экспертов будут доступны всем желающим в любой точке мира.

Также впервые в этом году в рамках форума вручат специальные премии молодым деятелям современного искусства. Профессиональное жюри определит одного победителя из числа участников каждой антишколы, который получит контракт на продюсерское сопровождение, возможность профессиональной стажировки и сотрудничества с крупнейшими российскими и международными арт-проектами.
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