Мария Медведева выиграла золото чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ
На гребном канале «Москва» проходит чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. Более трехсот спортсменов из тридцати регионов России принимают участие в соревнованиях, на которых определится стартовый состав нашей сборной на предстоящий Кубок мира и чемпионат Европы.
Саратовскую область представляют спортсмены областного центра спортивной подготовки, воспитанники ГБУ «СШОР по гребле на байдарках и каноэ»: МСМК Степанова Кира, МСМК Червов Николай, МС Алимов Рамиль, МС Медведева Мария, МС Ковальчук Элеонора, МС Моргунов Дмитрий, МС Шевчук Владислава.
Во второй день финальных заездов, 13 августа, саратовские гребцы показали следующие результаты:
- Ковальчук Элеонора - каноэ-двойка 200 метров - 4 место;
- Алимов Рамиль - каноэ-двойка 200 метров - 3 место, каноэ-двойка 1000 метров - 5 место;
- Медведева Мария - байдарка-двойка 1000 метров - 1 место;
- Неловко Сергей каноэ-двойка 1000 метров - 6 место.
Подготовили спортсменов тренеры: Лукьянов Сергей Васильевич, Панферова Ольга Ивановна, Неловко Алексей Викторович, Лысых Николай Анатольевич.