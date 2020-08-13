Экономия топливно-энергетических ресурсов на ПривЖД превысила 88,5 млн рублей в январе-июне

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В результате повышения энергетической эффективности перевозочного процесса сэкономлено около 63 млн рублей. Показатели энергосбережения улучшились как в дизельной, так и в электрической тяге. Экономия дизтоплива по итогам января-июня составила 1 532 тонны, электроэнергии – 14 961 тыс. кВт. Их фактический удельный расход снижен на 1,5% и 2,3%, соответственно.Повышения энергоэффективности перевозочного процесса удалось добиться благодаря проведению ряда организационно-технических мероприятий. В их числе сокращение времени простоя на промежуточных станциях, уменьшение числа неграфиковых остановок грузовых поездов, увеличение среднего веса поезда и многое другое. Вместе с тем был улучшен график проследования грузовых составов по энергооптимальному расписанию.Существенная экономия также достигнута в стационарной энергетике. В результате оптимизации работы теплогенерирующего оборудования, а также систем отопления зданий и сооружений сэкономлено 5,5 млн рублей. Ещё 3,5 млн рублей сэкономлено за счёт внедрения экономичных светильников, оптимизации уровня освещённости в служебных помещениях, изменения режима работы электросистем. Благодаря оптимизации режима работы электрообогрева стрелочных переводов, модернизации насосного оборудования и использования средств малой механизации удалось сберечь 7,5 млн рублей.Во II полугодии на полигоне ПривЖД продолжается реализация мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности.