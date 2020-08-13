«Интерлизинг» увеличивает долю на отраслевом рынке

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Компания провела успешные продажи: согласно данным, в первом полугодии заключено свыше 1800 сделок. Объем нового бизнеса увеличился за год на 72% (без учета НДС) и составил 7,4 млрд рублей. Из них пришлось на грузовой и легковой транспорт 44%, на строительную и дорожно-строительную технику – 24%, на оборудование – 14%, на сельхозтехнику – 12%.Гендиректор компании «Интерлизинг» Сергей Савинов прокомментировал деятельность организации в первом полугодии 2020 года. По его словам, компания во времена вызовов стремится поддерживать партнеров и клиентов. Кроме того, «Интерлизинг» продолжает стратегию увеличения доли на рынке и масштабирования бизнеса, сохраняя маржинальность и целевые показатели риска. В I полугодии компания добилась роста нового бизнеса более чем на 70%.