218-го театральный сезон откроется Собиновским музыкальным фестивалем на Новой сцене театра
218-го театральный сезон откроется Собиновским музыкальным фестивалем на Новой сцене театра.
Даты открытия театров для посетителей будут зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.
Уже сейчас на новой площадке #операбалет64 активно ведутся работы, которые позволят зрителю с соблюдением санитарных норм в полной мере насладиться искусством музыкального театра.
Адрес Новой сцены: г.Саратов, проспект 50 лет Октября, д.110 а.
Как добраться:
Автобусы: 6; 11 ;18д; 53; 75;
Маршрутки: 24; 81; 89; 115
Троллейбусы: 5; 10
Остановка наземного транспорта 2-я Дачная
Перед зданием Новой сцены театра имеются парковочные места.