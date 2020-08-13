218-го театральный сезон откроется Собиновским музыкальным фестивалем на Новой сцене театра.

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Даты открытия театров для посетителей будут зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.Уже сейчас на новой площадке #операбалет64 активно ведутся работы, которые позволят зрителю с соблюдением санитарных норм в полной мере насладиться искусством музыкального театра.Адрес Новой сцены: г.Саратов, проспект 50 лет Октября, д.110 а.Как добраться:Автобусы: 6; 11 ;18д; 53; 75;Маршрутки: 24; 81; 89; 115Троллейбусы: 5; 10Остановка наземного транспорта 2-я ДачнаяПеред зданием Новой сцены театра имеются парковочные места.