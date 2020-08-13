13 августа 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:37 | 13 августа
Мария Медведева выиграла золото чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ
14:42 | 13 августа
Саратовцы участвуют в антишколах «Тавриды»
13:57 | 13 августа
«Интерлизинг» увеличивает долю на отраслевом рынке
13:00 | 13 августа
Экономия топливно-энергетических ресурсов на ПривЖД превысила 88,5 млн рублей в январе-июне
12:18 | 13 августа
218-го театральный сезон откроется Собиновским музыкальным фестивалем на Новой сцене театра
11:27 | 13 августа
Саратовские спортсмены принимают участие в чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ
10:38 | 13 августа
Дворец творчества детей и молодежи имени Олега Табакова стал победителем в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования детей-2020»
09:44 | 13 августа
Семьсот жителей области старшего возраста прошли профессиональное обучение с начала года
09:00 | 13 августа
В Саратовской области 14,1% жителей ведут здоровый образ жизни
19:50 | 12 августа
MIRAVI: я покажу в песне «Я скучаю» всю свою боль
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

218-го театральный сезон откроется Собиновским музыкальным фестивалем на Новой сцене театра

Новости


218-го театральный сезон откроется Собиновским музыкальным фестивалем на Новой сцене театра.

Даты открытия театров для посетителей будут зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

Уже сейчас на новой площадке #операбалет64 активно ведутся работы, которые позволят зрителю с соблюдением санитарных норм в полной мере насладиться искусством музыкального театра.

Адрес Новой сцены: г.Саратов, проспект 50 лет Октября, д.110 а.

Как добраться:

Автобусы: 6; 11 ;18д; 53; 75;

Маршрутки: 24; 81; 89; 115

Троллейбусы: 5; 10

Остановка наземного транспорта 2-я Дачная

Перед зданием Новой сцены театра имеются парковочные места.