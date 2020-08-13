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Саратовские спортсмены принимают участие в чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ

Новости


На гребном канале "Москва" проходит чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.

Более трехсот спортсменов из тридцати регионов России принимают участие в соревнованиях, на которых определится стартовый состав нашей сборной на предстоящий Кубок мира и чемпионат Европы.

Спортсмены будут выступать на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров в одиночках и двойках в соответствии с программой чемпионата.
В первый день финальных заездов, 12 августа, спортсмены областного центра спортивной подготовки, воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ остановились в шаге от пьедестала:

- Кира Степанова - 4 место байдарка-одиночка (женщины) 200м.

- Мария Медведева - 5 место байдарка-одиночка (женщины) 200м.

- Рамиль Алимов - 7 место каноэ-одиночка (мужчины) 200м.

- Николай Червов – 8 место байдарка-одиночка (мужчины) 1000м.

- Элеонора Ковальчук – 14 место каноэ-одиночка (женщины) 200м.

Подготовили спортсменов тренеры: Шевчук Сергей Степанович, Степанова Наталия Александровна, Лукьянов Сергей Васильевич, Панферова Ольга Ивановна, Неловко Алексей Викторович, Лысых Николай Анатольевич, Венцель Игорь Альбертович, Адаховская Марина Вольдемаровна.

Соревнования продолжаются. Спортсменам будут бороться за медали на дистанциях 500 м, 5000 и в командных экипажах.

Сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта.