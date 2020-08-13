Дворец творчества детей и молодежи имени Олега Табакова стал победителем в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования детей-2020»

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По итогам II Всероссийского педагогического съезда, проведенного Санкт-Петербургским Центром непрерывного образования и инноваций в апреле 2020 года, Дворец стал победителем в двух номинациях.За сохранение передового педагогического опыта и традиций, за непрерывный поиск новых форм работы с детьми и их реализацию, коллектив награжден дипломом Лауреата Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных учреждений страны» в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования детей-2020».Высокую оценку получила воспитательная система Дворца в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.За формирование у учащихся национального самосознания, активной жизненной позиции, воспитания гражданского долга, высоких нравственных идеалов Дворец творчества детей и молодежи награжден нагрудным знаком «За организацию работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения».