В Саратовской области 14,1% жителей ведут здоровый образ жизни

просмотров: 98

- Наблюдение состояния здоровья населения – это обследование, которое позволяет проводить мониторинг реализации национального проекта «Демография» и начиная с 2019 года проводится ежегодно,- рассказал на семинаре руководитель Саратовстата Вячеслав Сомов. – Оно является источником данных о том, как население оценивает состояние своего здоровья, а также информации о доле граждан, ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся физической культурой и спортом.Во время обучения статистики узнали, что к населению, ведущему здоровый образ жизни, относятся жители региона, которые не курят, едят не меньше 400 грамм овощей и фруктов и не больше 5 граммов соли в день, занимаются спортом, не курят и мало пьют.По итогам Выборочного статистического обследования состояния здоровья населения, которое было впервые проведено в 2019 году, в Саратовской области 14,1% жителей в возрасте 15 лет и старше ведут здоровый образ жизни. Это выше, чем в России в целом, где доля таких людей составила 12,0%. Больше всего жителей ведут здоровый образ жизни в Ингушетии (48,8%), Крыму (29,2%) и Адыгее (28,8%). Антилидерами оказались Чукотка (0,4%), Тыва (1,1%) и Ненецкий автономный округ (2,1%).Также саратовцы не злоупотребляют спиртными напитками (доля употребляющих более установленной нормы в общей численности населения составила 2,7%, по РФ – 4,1%), потребляют табак (24,8%, по РФ – 24,2%), 18,0% мужчин и 9,4% женщин употребляют соль в избыточном количестве – то есть более 5 грамм хлористого натрия в сутки (по РФ 20,7 и 11,1 соответственно).В 2020 году на территории Саратовской области о своем здоровье и образе жизни расскажут 972 семьи. Опрос населения будет проводиться в августе на 36 случайно отобранных участках в городских и сельских населенных пунктах области.