13 августа 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:37 | 13 августа
Мария Медведева выиграла золото чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ
14:42 | 13 августа
Саратовцы участвуют в антишколах «Тавриды»
13:57 | 13 августа
«Интерлизинг» увеличивает долю на отраслевом рынке
13:00 | 13 августа
Экономия топливно-энергетических ресурсов на ПривЖД превысила 88,5 млн рублей в январе-июне
12:18 | 13 августа
218-го театральный сезон откроется Собиновским музыкальным фестивалем на Новой сцене театра
11:27 | 13 августа
Саратовские спортсмены принимают участие в чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ
10:38 | 13 августа
Дворец творчества детей и молодежи имени Олега Табакова стал победителем в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования детей-2020»
09:44 | 13 августа
Семьсот жителей области старшего возраста прошли профессиональное обучение с начала года
09:00 | 13 августа
В Саратовской области 14,1% жителей ведут здоровый образ жизни
19:50 | 12 августа
MIRAVI: я покажу в песне «Я скучаю» всю свою боль
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратовской области 14,1% жителей ведут здоровый образ жизни

Новости


В Саратовстате прошло обучение специалистов, задачей которых будет опрос населения в непростых условиях пандемии коронавируса по программе выборочного наблюдения состояния здоровья.

- Наблюдение состояния здоровья населения – это обследование, которое позволяет проводить мониторинг реализации национального проекта «Демография» и начиная с 2019 года проводится ежегодно,- рассказал на семинаре руководитель Саратовстата Вячеслав Сомов. – Оно является источником данных о том, как население оценивает состояние своего здоровья, а также информации о доле граждан, ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Во время обучения статистики узнали, что к населению, ведущему здоровый образ жизни, относятся жители региона, которые не курят, едят не меньше 400 грамм овощей и фруктов и не больше 5 граммов соли в день, занимаются спортом, не курят и мало пьют.

По итогам Выборочного статистического обследования состояния здоровья населения, которое было впервые проведено в 2019 году, в Саратовской области 14,1% жителей в возрасте 15 лет и старше ведут здоровый образ жизни. Это выше, чем в России в целом, где доля таких людей составила 12,0%. Больше всего жителей ведут здоровый образ жизни в Ингушетии (48,8%), Крыму (29,2%) и Адыгее (28,8%). Антилидерами оказались Чукотка (0,4%), Тыва (1,1%) и Ненецкий автономный округ (2,1%).

Также саратовцы не злоупотребляют спиртными напитками (доля употребляющих более установленной нормы в общей численности населения составила 2,7%, по РФ – 4,1%), потребляют табак (24,8%, по РФ – 24,2%), 18,0% мужчин и 9,4% женщин употребляют соль в избыточном количестве – то есть более 5 грамм хлористого натрия в сутки (по РФ 20,7 и 11,1 соответственно).

В 2020 году на территории Саратовской области о своем здоровье и образе жизни расскажут 972 семьи. Опрос населения будет проводиться в августе на 36 случайно отобранных участках в городских и сельских населенных пунктах области.