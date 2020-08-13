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Семьсот жителей области старшего возраста прошли профессиональное обучение с начала года

Новости


С начала года 640 жителей Саратовской области старшего возраста прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование по востребованным на рынке труда направлениям.

Такую возможность они получили в соответствии с региональным проектом «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

К настоящему времени принятые регионом обязательства по численности участников программы выполнены на 105,5%. Всего в 2020 году обучение пройдут свыше 700 жителей области старшего возраста.

С этого года расширена категория граждан, для которых доступны образовательные программы. Если в 2019 году это были только жители предпенсионного возраста, то теперь освоить новую профессию могут еще и граждане от 50 лет и старше.

В этом году жителям региона доступно 97 образовательных программ, например, «бухгалтер», «контролер водопроводного хозяйства», «аналитическая химия и физико-химические методы анализа», «английский язык в сфере профессиональных коммуникаций», «логопед», «тренер-преподаватель», «учитель-дефектолог», «социальный работник» и пр. В условиях ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, обучение осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий.

Незанятым гражданам, ищущим работу, не получающим пенсию по государственному пенсионному обеспечению, в период обучения предусмотрена выплата стипендии. Сейчас она составляет 12 130 рублей.