Семьсот жителей области старшего возраста прошли профессиональное обучение с начала года

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Такую возможность они получили в соответствии с региональным проектом «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.К настоящему времени принятые регионом обязательства по численности участников программы выполнены на 105,5%. Всего в 2020 году обучение пройдут свыше 700 жителей области старшего возраста.С этого года расширена категория граждан, для которых доступны образовательные программы. Если в 2019 году это были только жители предпенсионного возраста, то теперь освоить новую профессию могут еще и граждане от 50 лет и старше.В этом году жителям региона доступно 97 образовательных программ, например, «бухгалтер», «контролер водопроводного хозяйства», «аналитическая химия и физико-химические методы анализа», «английский язык в сфере профессиональных коммуникаций», «логопед», «тренер-преподаватель», «учитель-дефектолог», «социальный работник» и пр. В условиях ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, обучение осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий.Незанятым гражданам, ищущим работу, не получающим пенсию по государственному пенсионному обеспечению, в период обучения предусмотрена выплата стипендии. Сейчас она составляет 12 130 рублей.