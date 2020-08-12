MIRAVI: я покажу в песне «Я скучаю» всю свою боль
MIRAVI – российская исполнительница авторских песен. У нее потрясающе получается сочетать абсолютно разные музыкальные стили.
Расскажи, как все началось? Почему ты выбрала именно музыку?
Вообще, я начала раньше петь, чем говорить, то есть еще в раннем детстве, когда мама меня убаюкивала, я ей подпевала, тогда мама поняла, что я буду певицей, как будто это было запрограммировано. Как только слышала музыку, сразу начинала подпевать или танцевать, и с самого детства уже не видела своей жизни без музыки.
Как тебе удалось перебороть свои комплексы и вопреки всему упорно идти к своей мечте? Как сейчас реагируешь на критику?
Мне кажется, что, наоборот, комплексы помогли мне. Когда я была толстой, мой максимальный вес был 96 кг, я училась еще в школе, и меня не любили. Сейчас я понимаю, что это был осознанно мой выбор, я хотела быть непохожей на всех, я хотела, чтобы ко мне относились отрицательно, чтобы меня критиковали, чтобы я становилась лучше. Я сама себя не любила, и это меня очень сильно мотивировало учиться, достигать целей. И именно поэтому в 15 лет я сделала такой большой шаг: переехала в Москву, поступив в лучшее заведение. Когда я жила в Братске, для меня Гнесинка была как Хогвартс. Я читала в интернете рассказы о том, что люди по 8 раз пытаются поступить туда, но я все равно хотела лучшего. Просто спросила у папы, будет ли большой потерей, если мы просто так потратим деньги на билеты, а я не поступлю, но он верил в меня и сказал, что я обязательно должна попробовать. В итоге мы поехали с мамой, меня взяли, и я осталась в Москве.
В какой момент жизни ты поняла, что хочешь завести свой блог? Тебе нравится быть блогером, или это больше вспомогающий элемент для того, чтобы больше людей услышали твоё творчество?
В какой-то момент вокруг меня начали появляться интересные личности, я начала встречаться с рэпером, и он познакомил меня со многими блогерами. Я смотрела, как они вели свой инстаграм, какие крутые ролики они делали. Я понимала, что мне нужна аудитория, в первую очередь для того, чтобы именно она в будущем слушала мои песни. Так я начала набирать подписчиков, снимать социальные ролики.
Как бы ты могла описать своё творчество и свой стиль?
Я пока нахожусь в поиске, потому что во мне есть и лиричная девушка, которая поет под гитару, и дерзкая девочка, которая читает рэп, и латиноамериканка, которая танцует реггетон.
Что для тебя важнее в музыке – формат, который понравится всем, или самобытность? Как относишься к музыкальным трендам?
Я думаю, что первостепенное – самобытность артиста. Например, такие песни, как «Амазонка» и «Марокко», я не слышала в России ни у кого. Это то, что отличает меня от других. Конечно, я буду писать песни, которые не будут нравиться всем, но которые будут понятны определенной аудитории. Если бы все артисты писали песни, которые заходят всем, то у них бы стерлось свое лицо.
Ты готовишь поклонников к выходу нового трека, расскажи о нем: в каком стиле он будет, что вдохновило? Чем ещё планируешь удивлять свою аудиторию?
Следующий трек «Марокко» – это просто гремучая смесь латиноамериканского бита: реггетон плюс восточные мотивы в моей крови, которые просто невозможно игнорировать. Если вслушаться в текст, то там поется про вечеринку, а я их очень люблю. Мне нравится, какая атмосфера там присутствует: между людьми возникает искра, страсть. И в этом треке показывается то, как сильно может поменяться жизнь просто из-за одной вечеринки. Со всеми людьми, которые меня окружают, я познакомилась на какой-то тусовке или вечеринке. Сегодня ты стоишь в клубе в Москве, а завтра ты можешь оказаться в Марокко или еще где-нибудь. Предыдущие песни у меня были от лица девушки, которая уверена в себе и которая не дает мужчинам сломить себя, она очень любит и уважает себя, идет вперед, несмотря ни на что. Конкретно следующая песня «Я скучаю», которую я выпущу после «Марокко», будет очень искренняя и открытая. Я покажу в ней всю свою боль, которая накопилась у меня из-за разрыва предыдущих отношений. И, наверное, это будет первый мой искренний и интимный трек. Я не то что планирую удивить этим, просто хочу с каждым разом все больше раскрываться перед своей аудиторией.
MIRAVI «Марокко»: https://www.youtube.com/watch?v=6L_RILdVqBU