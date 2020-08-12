Тренировки футбольного клуба «Сокол» вновь проходят на стадионе «Локомотив».

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Завершилась масштабная реконструкция футбольного поля, которая проходила в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов рассказал, что на эти цели было выделено более 40 миллионов рублей: «12 миллионов рублей были направлены из федерального бюджета. Остальные средства, благодаря поддержке губернатора Саратовской области Валерия Васильевича Радаева, выделены из регионального бюджета».Сменили не только покрытие, проведена реконструкция основания. Полностью заменены дренажная система, обогрев, ливневки. Фактически – это не ремонт, а устройство нового поля. Оно соответствует всем стандартам Российского футбольного союза. Представители РФС уже оценили покрытие и в ближайшее время должны выдать сертификат на проведение на стадионе соревнований всероссийского уровня.Команда «Сокол» тщательно следила за всеми этапами работ, и после занятий главный тренер тоже дал свою оценку новому полю.«Конечно, довольны! Поле новое, занимаются ребята с удовольствием. Это только будет способствовать росту мастерства игроков», - сказал главный тренер команды «Сокол» Дмитрий Воецкий.