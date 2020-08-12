Министерстаом финансов России перечислен второй транш поддержки регионам

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Средства направлены в 69 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля 2020 года с учетом уже предоставленной в мае помощи были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста. Размер дотации определён с учётом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.Саратовской области в мае было выделено 2,2 млрд рублей. В августе на единый счет областного бюджета поступило еще 770 млн рублей.Такая мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов РФ в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции.