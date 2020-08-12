12 августа 2020 СРЕДА
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Министерстаом финансов России перечислен второй транш поддержки регионам

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Для компенсации снижения поступлений доходов региональных бюджетов и обеспечения их устойчивости Минфин России, согласно распоряжению Правительства РФ, перечислил второй транш поддержки в объеме 100 млрд рублей.

Средства направлены в 69 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля 2020 года с учетом уже предоставленной в мае помощи были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста. Размер дотации определён с учётом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.

Саратовской области в мае было выделено 2,2 млрд рублей. В августе на единый счет областного бюджета поступило еще 770 млн рублей.

Такая мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов РФ в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
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