12 августа 2020 СРЕДА
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В Ивановском сельском ДК завершается ремонт здания

Новости


В рамках реализации проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» в Ивановском сельском ДК завершается ремонт здания.

На сегодняшний день уже перекрыта кровля, установлены окна, двери, отремонтирована сцена в зрительном зале, помещения, проведены электромонтажные работы, приведено в порядок крыльцо, подходит к завершению ремонт фасада здания. Выделенная на ремонтные работы сумма составила порядка 3,1 млн рублей.

Сельчане выражают благодарность за внимание к своему селу и за возможность попасть в партпроект «Культура малой Родины». «Много лет мы, участники художественной самодеятельности, мечтали о ремонте и комфортных помещениях для занятий в ДК. В исполнении местных вокальных коллективов в Ивановском Доме культуры на всех проводимых мероприятиях звучат песни. Уже много лет своими выступлениями радуют женская вокальная группа и фольклорная группа. Нам, жителям, особенно радостно, что состав участников художественной самодеятельности постоянно пополняется молодыми талантами. Часто со сцены ДК слышны песни в исполнении гостей из других сел района и даже из Саратова. В настоящее время завершается ремонт нашего Дома культуры, в котором заменили все окна на пластиковые, появилась комната для кружковой работы, современная сцена, музыкальное и световое оборудование, красивые кресла в зрительном зале. Мы надеемся, что теперь в ДК пополнится количество желающих развивать свои творческие способности на родной сцене, а Ивановский Дом культуры продолжит свою давнюю традицию радовать односельчан своими яркими мероприятиями», – отметила участница вокальной группы Ивановского СДК «Вдохновение» Галина Синельникова.
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