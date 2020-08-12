В Саратовской области возобновляется работа детских садов и организаций дополнительного образования
В соответствии с рекомендациями Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 11 августа 2020 года № 64-00-10/52-4318-2020 и постановлением Правительства Саратовской области от 11 августа 2020 года № 682-П возобновляется работа расположенных на территории области дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного образования для детей.
Перед началом работы во всех организациях проводятся дезинфекционные мероприятия препаратами активными в отношении вирусов.
Образовательные организации будут работать в строгом соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами: утренний фильтр с термометрией, обеспечение условий для гигиенической обработки рук и регулярная обработка помещений.
Если ребенок отсутствовал более 5 дней, его принимают в детский сад при наличии медицинской справки об отсутствии контактов с инфекционными больными.
Для разъяснения возникающих вопросов родители могут обратиться на «горячую линию» министерства образования Саратовской области – (8452) 49-21-07 или территориальные органы управления образованием.