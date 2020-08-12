В Саратове продолжается подготовка к отопительному сезону 2020-2021 годов

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По состоянию на 10 августа проведены гидравлические испытания 78,7% магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, подготовлено 134 из 217 котельных и 87 из 154 центральных тепловых пунктов. Проведены гидравлические испытания 74% объектов с центральным отоплением, подготовлено 1798 из 2285 многоквартирных домов с печным газовым отоплением. Из 602 объектов социальной сферы проведены гидравлические испытания на 477 объектах.В настоящее время, в соответствии с согласованными графиками, завершаются гидравлические испытания и ремонт объектов теплоснабжения.Кроме того, ресурсоснабжающими организациями выполнен капитальный ремонт 12,3 км тепловых сетей, восстановлено 27,4 км изоляционного покрытия.Филиалом «Саратовский» ПАО «Т Плюс» планируется выполнить техническое перевооружение на 6 участках тепломагистралей. Общая протяженность запланированных к перекладке тепломагистралей составляет 3,8 км.Для оперативного устранения аварийных ситуаций в период отопительного сезона в ООО «КВС» проводится подготовка необходимого запаса расходных материалов для устранения повреждений: гидравлические и ремонтные хомуты, болты, резина, запорная арматура, трубы основных расходуемых диаметров.Для подготовки водопроводных комплексов, водопроводных и канализационных насосных станций, городской станции аэрации проводятся ревизия и плановые капитальные и текущие ремонт оборудования, энергосилового хозяйства. Проводятся противоаварийные тренировки на объектах при работе в условиях низких температур.По поручению руководителя областного центра, вопрос подготовки Саратова к отопсезону 2020-2021 годов находится на личном контроле заместителя главы администрации по городскому хозяйству Максима Сиденко.