Определены победители регионального этапа конкурса «Лидер XXI века»
Завершился региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века». Всего подано 46 заявок.
7 августа состоялось заседание организационного комитета регионального конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» Саратовской области. Всего на региональный конкурс было подано 46 заявок.
По итогам совещания были определены 9 лидеров региона, которые представят Саратовскую область на Всероссийских этапах конкурса (заочный этап - август-сентябрь 2020 года, очный этап - октябрь 2020 года):
Номинация «Лидер детского/молодежного общественного объединения от 14 до 15 лет»:
1 место – Беликов Дмитрий Ильич
2 место – Литвинова Анна Владимировна
3 место – Фролова Полина Андреевна
Номинация «Лидер детского/молодежного общественного объединения от 16 до17 лет»:
1 место – Пронин Данила Андреевич
2 место – Попова Александра Сергеевна
3 место – Старкова Мария Владимировна
Номинация «Лидер молодежного общественного объединения
от 18 до23 лет»:
1 место – Леваков Андрей Витальевич
Номинация «Руководитель молодежного общественного объединения от 18 до23 лет»:
1 место – Шевченко Анастасия Сергеевна
Номинация «Руководитель молодежного общественного объединения от 24 до 30 лет»:
1 место – Болотов Георгий Игоревич.