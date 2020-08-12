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Определены победители регионального этапа конкурса «Лидер XXI века»

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Завершился региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века». Всего подано 46 заявок.

7 августа состоялось заседание организационного комитета регионального конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» Саратовской области. Всего на региональный конкурс было подано 46 заявок.

По итогам совещания были определены 9 лидеров региона, которые представят Саратовскую область на Всероссийских этапах конкурса (заочный этап - август-сентябрь 2020 года, очный этап - октябрь 2020 года):

Номинация «Лидер детского/молодежного общественного объединения от 14 до 15 лет»:

1 место – Беликов Дмитрий Ильич

2 место – Литвинова Анна Владимировна

3 место – Фролова Полина Андреевна

Номинация «Лидер детского/молодежного общественного объединения от 16 до17 лет»:

1 место – Пронин Данила Андреевич

2 место – Попова Александра Сергеевна

3 место – Старкова Мария Владимировна

Номинация «Лидер молодежного общественного объединения
от 18 до23 лет»:

1 место – Леваков Андрей Витальевич

Номинация «Руководитель молодежного общественного объединения от 18 до23 лет»:

1 место – Шевченко Анастасия Сергеевна

Номинация «Руководитель молодежного общественного объединения от 24 до 30 лет»:

1 место – Болотов Георгий Игоревич.
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