Определены победители регионального этапа конкурса «Лидер XXI века»

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7 августа состоялось заседание организационного комитета регионального конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» Саратовской области. Всего на региональный конкурс было подано 46 заявок.По итогам совещания были определены 9 лидеров региона, которые представят Саратовскую область на Всероссийских этапах конкурса (заочный этап - август-сентябрь 2020 года, очный этап - октябрь 2020 года):Номинация «Лидер детского/молодежного общественного объединения от 14 до 15 лет»:1 место – Беликов Дмитрий Ильич2 место – Литвинова Анна Владимировна3 место – Фролова Полина АндреевнаНоминация «Лидер детского/молодежного общественного объединения от 16 до17 лет»:1 место – Пронин Данила Андреевич2 место – Попова Александра Сергеевна3 место – Старкова Мария ВладимировнаНоминация «Лидер молодежного общественного объединенияот 18 до23 лет»:1 место – Леваков Андрей ВитальевичНоминация «Руководитель молодежного общественного объединения от 18 до23 лет»:1 место – Шевченко Анастасия СергеевнаНоминация «Руководитель молодежного общественного объединения от 24 до 30 лет»:1 место – Болотов Георгий Игоревич.