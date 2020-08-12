В рамках реализации национального проекта «Культура» в Озинках появится модернизированный кинозал

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Напомним, что данный конкурс проводился в рамках реализации национального проекта «Культура».В соответствии с приказом Фонда кино № 41 от 10 августа 2020 года в Саратовской области будет модернизироваться кинозал, действующий на базе МБУК «Социально-культурное объединение Озинского муниципального района». Он станет 36 по счету кинозалом Саратовской области, модернизированным с 2016 года по настоящее время рамках программы Фонда кино.Общий объем инвестиций в Саратовской области, полученный на модернизацию муниципальных кинозалов за период 2016-2020 гг., составил 180 миллионов рублей.Напомним, что согласно условиям Фонда кино, в р.п. Озинки до конца 2020 года должно быть установлено новое оборудование, которое позволит осуществлять цифровой кинопоказ.Кроме того, обязательными условиями договора с Фондом кино являются пятилетнее соблюдение доли показа национальных фильмов на уровне не менее 50% сеансов от общего числа киносеансов и регулярный кинопоказ не менее 100 дней в полугодие.