Техническое управление активами BEL TRADING & CONSULTING LTD включает комплекс мероприятий
Для обеспечения наилучших показателей работы солнечной электростанции техническое управление активами проводит компания BEL TRADING & CONSULTING LTD, известный игрок в сфере «зеленой» генерации альтернативной энергии на американском, европейском и азиатских рынках. Для этого осуществляется целый комплекс мероприятий, позволяющих достигать максимального производства электрической энергии, снижать затраты генерирующих предприятий и сводить к минимуму простои. Одна из основных задач технического управления активами – обеспечение надежности энергетической инфраструктуры солнечной электростанции в долгосрочной перспективе, эксплуатации СЭС с проектными показателями без перебоев в работе и на максимально возможной и эффективной мощности.
Системный подход к реализации технического управления активами и глубокое понимание процессов – важное преимущество компании BEL TRADING & CONSULTING LTD по сравнению с обычным сервисом по обслуживанию станций. Специалисты BEL TRADING & CONSULTING LTD контролируют деятельность персонала обслуживания и эксплуатации станции (или поставщиков таких услуг), обеспечивают полную координацию, необходимый обмен информацией между всеми заинтересованными сторонами, гарантируя соблюдение требований договора обслуживания в полной мере.