12 августа 2020 СРЕДА
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20:38 | 11 августа
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19:52 | 11 августа
Вакансии для удаленной работы от Workle появились на ГородРабот.ру
17:00 | 11 августа
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14:39 | 11 августа
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Вакансии для удаленной работы от Workle появились на ГородРабот.ру

Новости
Вакансии для удаленной работы от Workle появились на ГородРабот.ру


На сайте ГородРабот.ру, популярной поисковой системы работы в России, начали размещать вакансии первого официального интернет-работодателя Workle. Теперь поиск удаленной работы стал еще легче. ГородРабот.ру и Workle помогут найти вакансии без испытательного срока, вложений и рисков.

У соискателей в 2020 году после начала пандемии коронавируса удаленная работа стала наиболее востребованным видом занятости. После снятия ограничений популярность работы на «удалёнке» не спадает. По мнению специалистов ГородРабот.ру – это новая реальность отечественного рынка труда.

Каждый гражданин РФ старше 18 лет может начать работать в удаленном режиме. Вакансиями Workle могут воспользоваться не только студенты и самозанятые в качестве варианта для подработки, но и женщины в декрете, люди с ограниченными возможностями, предпенсионеры и пенсионеры. Сейчас на ГородРабот.ру доступно около 8000 вакансий удалённой работы от Workle в разных сферах. Работа с Workle позволит получать официальный доход с уплатой всех налогов и взносов ПФР.