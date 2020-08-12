Вакансии для удаленной работы от Workle появились на ГородРабот.ру

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У соискателей в 2020 году после начала пандемии коронавируса удаленная работа стала наиболее востребованным видом занятости. После снятия ограничений популярность работы на «удалёнке» не спадает. По мнению специалистов ГородРабот.ру – это новая реальность отечественного рынка труда.Каждый гражданин РФ старше 18 лет может начать работать в удаленном режиме. Вакансиями Workle могут воспользоваться не только студенты и самозанятые в качестве варианта для подработки, но и женщины в декрете, люди с ограниченными возможностями, предпенсионеры и пенсионеры. Сейчас на ГородРабот.ру доступно около 8000 вакансий удалённой работы от Workle в разных сферах. Работа с Workle позволит получать официальный доход с уплатой всех налогов и взносов ПФР.