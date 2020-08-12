Подать заявление об оплате маткапиталом кредита на покупку или строительство жилья теперь можно сразу в банке

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То есть вместо двух обращений – в клиентскую службу ПФР (или МФЦ) и в банк, семьям достаточно обратиться только в кредитную организацию. Важное условие – наличие соответствующего соглашения между банком и региональным Отделением Пенсионного фонда РФ.Улучшение жилищных условий остается у саратовцев самым популярным направлением использования средств МСК. С начала действия программы более 108 тысяч семей региона направили маткапитал на покупку или строительство жилья, из них 63 тысячи воспользовались кредитными средствами. Использовать материнский капитал при получении ипотеки можно сразу, не дожидаясь, пока ребенку, в связи с рождением которого у семьи появилось право на поддержку от государства, исполнилось три года.Новое информационное взаимодействие позволило упростить эту процедуру и сэкономить время молодым родителям. Рассмотрев документы, банк сообщает в ПФР о предварительном одобрении кредита и передает заявление семьи на распоряжение средствами материнского капитала. Заявления и необходимые документы банки передают территориальным органам ПФР по защищенным электронным каналам связи, что позволяет ускорить процесс распоряжения средствами МСК.На сегодняшний день Отделением Пенсионного фонда РФ по Саратовской области подписаны соглашения об информационном взаимодействии с 12 банками. В числе первых партнеров Отделения в данной сфере деятельности стали - АО «БАЛАКОВО-БАНК», ООО Банк «Саратов», АО Банк «Агророс», Сбербанк России, Банк ВТБ, Саратовский РФ АО «Россельхозбанк», Филиал «Газпромбанк» АО «Поволжский», ПАО «АК БАРС БАНК», ПАО «МТС-Банк», АО Акционерно-коммерческий Банк реконструкции и развития «Экономбанк» г. Саратов, филиал «Конто» АО «Объединенный резервный банк», АКБ «Газнефтьбанк».Несмотря на то, что работа в данном направлении началась недавно, в региональное Отделение ПФР поступило более 120 уведомлений из банков о предварительном одобрении кредита и уже 23 заявления жителей региона на распоряжение средствами МСК удовлетворено.