12 августа 2020 СРЕДА
Новости
20:38 | 11 августа
Техническое управление активами BEL TRADING & CONSULTING LTD включает комплекс мероприятий
19:52 | 11 августа
Вакансии для удаленной работы от Workle появились на ГородРабот.ру
17:00 | 11 августа
Подать заявление об оплате маткапиталом кредита на покупку или строительство жилья теперь можно сразу в банке
16:18 | 11 августа
Тридцать три саратовских семьи получили новое жильё
15:23 | 11 августа
В Саратовском областном музее краеведения - выставка «Владения Арахны»
14:39 | 11 августа
Организован онлайн-опрос на странице интернет-портала "Культура. Гранты России"
13:49 | 11 августа
Саратовская область находится на I месте в ПФО по уровню кассовых расходов в рамках нацпроекта «Культура»
13:00 | 11 августа
Ускоренная выгрузка сыпучих строительных грузов впервые организована на ряде станций Саратовского региона ПривЖД
12:08 | 11 августа
Дом культуры в селе Кормежка отремонтирован в рамках проекта «Культура малой Родины»
10:47 | 11 августа
Первый матч ФК "Сокол" сыграл вничью
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Подать заявление об оплате маткапиталом кредита на покупку или строительство жилья теперь можно сразу в банке

Новости


Подать заявление об оплате материнским капиталом кредита на покупку или строительство жилья, включая уплату первоначального взноса по кредиту, теперь можно сразу в банке.

То есть вместо двух обращений – в клиентскую службу ПФР (или МФЦ) и в банк, семьям достаточно обратиться только в кредитную организацию. Важное условие – наличие соответствующего соглашения между банком и региональным Отделением Пенсионного фонда РФ.

Улучшение жилищных условий остается у саратовцев самым популярным направлением использования средств МСК. С начала действия программы более 108 тысяч семей региона направили маткапитал на покупку или строительство жилья, из них 63 тысячи воспользовались кредитными средствами. Использовать материнский капитал при получении ипотеки можно сразу, не дожидаясь, пока ребенку, в связи с рождением которого у семьи появилось право на поддержку от государства, исполнилось три года.

Новое информационное взаимодействие позволило упростить эту процедуру и сэкономить время молодым родителям. Рассмотрев документы, банк сообщает в ПФР о предварительном одобрении кредита и передает заявление семьи на распоряжение средствами материнского капитала. Заявления и необходимые документы банки передают территориальным органам ПФР по защищенным электронным каналам связи, что позволяет ускорить процесс распоряжения средствами МСК.

На сегодняшний день Отделением Пенсионного фонда РФ по Саратовской области подписаны соглашения об информационном взаимодействии с 12 банками. В числе первых партнеров Отделения в данной сфере деятельности стали - АО «БАЛАКОВО-БАНК», ООО Банк «Саратов», АО Банк «Агророс», Сбербанк России, Банк ВТБ, Саратовский РФ АО «Россельхозбанк», Филиал «Газпромбанк» АО «Поволжский», ПАО «АК БАРС БАНК», ПАО «МТС-Банк», АО Акционерно-коммерческий Банк реконструкции и развития «Экономбанк» г. Саратов, филиал «Конто» АО «Объединенный резервный банк», АКБ «Газнефтьбанк».

Несмотря на то, что работа в данном направлении началась недавно, в региональное Отделение ПФР поступило более 120 уведомлений из банков о предварительном одобрении кредита и уже 23 заявления жителей региона на распоряжение средствами МСК удовлетворено.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код