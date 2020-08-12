Тридцать три саратовских семьи получили новое жильё

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Они стали обладателями квартир в доме №2 Б на улице Карьерной в Саратове.В мероприятии приняли участие первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Олег Марчук и депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская.«В настоящее время на жилищном учете в министерстве состоит 134 человека, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний. В частности, в Саратове - 70 граждан. В 2020 году в области планируется обеспечить жильем 110 граждан с хроническими заболеваниями (из них в Саратове — 56). Квартиры уже получили 17 человек. Сегодня распределяем еще 33. В Энгельсе на улице Маршала Василевского будет построен дом, в котором будут также предложены квартиры»,- рассказал Олег Марчук.