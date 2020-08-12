Ускоренная выгрузка сыпучих строительных грузов впервые организована на ряде станций Саратовского региона ПривЖД

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В течение августа там планируется выгрузить более 5 тыс. тонн щебня. В этом процессе задействованы мобильные перегружатели, с помощью которых осуществляется перемещение сыпучих грузов с железнодорожного подвижного состава на автомобильный транспорт.Ранее в Саратовской области инертные материалы (щебень) выгружались только на повышенных путях станций Привольская, Балаково и Трофимовский-2. С появлением мобильных перегружателей данная услуга стала доступной на большинстве железнодорожных станций региона. К преимуществам применяемой технологии относится возможность сокращения времени доставки груза за счёт организации логистики до удобной станции.