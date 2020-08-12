Саратовская область находится на I месте в ПФО по уровню кассовых расходов в рамках нацпроекта «Культура»

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национального проекта «Культура».Второй год Саратовская область входит во все мероприятия нацпроекта. В 2020 году на реализацию национального проекта предусмотрено 200,7 млн руб. По объему выделенных средств регион занимает третье место в ПФО.На 6 августа 2020 года заключено 100% контрактов. По уровню кассовых расходов в рамках национального проекта «Культура» Саратовская область находится на I месте в ПФО.