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Саратовская область находится на I месте в ПФО по уровню кассовых расходов в рамках нацпроекта «Культура»

Новости / Культура


Министр культуры Татьяна Гаранина доложила о реализации в первом полугодии 2020 года мероприятий национального проекта «Культура».

Второй год Саратовская область входит во все мероприятия нацпроекта. В 2020 году на реализацию национального проекта предусмотрено 200,7 млн руб. По объему выделенных средств регион занимает третье место в ПФО.

На 6 августа 2020 года заключено 100% контрактов. По уровню кассовых расходов в рамках национального проекта «Культура» Саратовская область находится на I месте в ПФО.
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