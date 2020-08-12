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Дом культуры в селе Кормежка отремонтирован в рамках проекта «Культура малой Родины»

Новости


В 2020 году в рамках проекта «Культура малой Родины» отремонтирован Дом культуры в селе Кормежка Балаковского района.

Здание было построено в прошлом столетии и капитального ремонта в нем с тех пор не было. Ветхое состояние помещения и устаревшее оборудование являлось препятствием для повышения качества услуг культуры.

В ходе ремонтных работ здание сельского клуба преобразилось: приведены в порядок концертный зал и сцена, фойе, кабинеты для занятий, библиотека, лестничные марши, санузел. Также в здании Дома культуры отремонтирована входная группа и произведена замена электропроводки. Все работы были завершены в установленные сроки, открытие обновленного Дома культуры планируется в августе 2020 года. Объем финансирования на ремонт составил 4,2 миллиона рублей.

Теперь обновленный клуб открывает дополнительные возможности для творческой самореализации молодежи, комфортные условия для семейного досуга, увеличит число культурно-массовых мероприятий, направленных на развитие и популяризацию детского творчества.
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