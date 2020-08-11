Около двухсот тысяч рублей собрали сотрудники ПривЖД на благотворительные цели в рамках онлайн-забега «Достигая цели!»

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Мероприятие проходило под эгидой Всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ, в состав которого была включена дистанция 1520 м, символизирующая ширину железнодорожной колеи. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Астрахани, Саратове и Волгограде забег был организован в онлайн-формате.Участники, сделавшие благотворительный взнос, пробегали выбранную дистанцию и фиксировали результат с помощью программы-трекера. В итоге почти 500 работников Приволжской магистрали собрали около 200 тыс. рублей. Собранные средства перечислены в благотворительный фонд «Русфонд» на оплату лечения Матвея Ладышкова из села Сосновая Маза Саратовской области. У девятилетнего мальчика диагностирована тяжелая форма несовершенного остеогенеза. Для спасения его жизни требуется дорогостоящая операция.Все желающие принять участие в акции милосердия могут перевести денежные средства через официальный сайт БФ «Русфонд» (https://rusfond.ru/saratov) или по следующим реквизитам:Получатель: Благотворительный фонд «РУСФОНД»КПП: 771401001 ИНН: 7743089883Код ОКАТО:___________P/сч.: 40703810700001449489в: АО «Райффайзенбанк», г. МоскваБИК: 044525700 К/сч.:30101810200000000700Код бюджетной классификации (КБК): ________Платеж: Организация лечения (Матвей Ладышков).