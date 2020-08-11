Саратовские гребцы успешно завершили выступление на «Большой Московской регате»

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Спортсмены областного центра спортивной подготовки, воспитанники областной спортивной школы по гребному спорту показали хорошие результаты.В классе женских восьмерок с рулевым Валентина Плаксина, Анна Аксенова, Елизавета Крылова завоевали золотую медаль. В классе мужских восьмерок с рулевым Роман Ломачев финишировал на первом месте.В классе женских двоек без рулевого серебряными призерами стали Анна Аксенова и Валентина Плаксина.В классе женских двоек парных бронзовыми призерами стали Валерия Доцева и Полина Трунина. В классе мужских двоек парных третью позицию заняли Арсен Ишханян и КМС Максим Кучеренко.В классе мужских четверок парных с четвертым временем финишировал экипаж в составе МС Алексей Чеперев, МС Константин Стасюк, МС Арсен Ишханян, КМС Максим Кучеренко.