Саратовские гребцы успешно завершили выступление на «Большой Московской регате»
9 августа завершились финальные заезды в рамках международных соревнований «Большая Московская регата» стартовавших 6 августа в городе Москве на гребном канале «Крылатское».
Спортсмены областного центра спортивной подготовки, воспитанники областной спортивной школы по гребному спорту показали хорошие результаты.
В классе женских восьмерок с рулевым Валентина Плаксина, Анна Аксенова, Елизавета Крылова завоевали золотую медаль. В классе мужских восьмерок с рулевым Роман Ломачев финишировал на первом месте.
В классе женских двоек без рулевого серебряными призерами стали Анна Аксенова и Валентина Плаксина.
В классе женских двоек парных бронзовыми призерами стали Валерия Доцева и Полина Трунина. В классе мужских двоек парных третью позицию заняли Арсен Ишханян и КМС Максим Кучеренко.
В классе мужских четверок парных с четвертым временем финишировал экипаж в составе МС Алексей Чеперев, МС Константин Стасюк, МС Арсен Ишханян, КМС Максим Кучеренко.