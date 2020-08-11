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Как помочь первоклассникам адаптироваться в школе: советы педагога

Новости
Как помочь первоклассникам адаптироваться в школе: советы педагога

Скоро 1 сентября, и многие дети впервые пойдут в школу. В новом коллективе им нужно будет заводить знакомства и выстраивать отношения с одноклассниками. Что может помешать ребенку заводить новые отношения, и как в этой ситуации ему могут помочь родители, журналу Marie Clare рассказала Горлова Елена Александровна, педагог Wunderpark International School.

Прежде всего, рекомендует педагог, позаботьтесь об опрятном внешнем виде ребенка. Встречают по одежде в любом коллективе. А в коллективе детей тем более. Прислушайтесь к мнению ребенка и покупайте то, что нравится ему, а не вам. То, что модно в его поколении.

Дети очень часто озабочены вопросом, что о них думают окружающие. Роль родителя в этой ситуации — дать ребенку почувствовать, что даже несмотря на негатив с чьей-либо стороны, он любим и важен. Это поможет ему сохранить уверенность, не поддаваться на манипуляции и не поступаться собственными принципами и интересами ради внимания других людей.

Дети в любом возрасте хорошо чувствуют притворство. Поэтому очень важно, чтобы в семье ребенок с детства видел искренние и честные отношения между родителями. Это даст ему понять, как строить доверительные отношения. 

Человеческие отношения – сложный процесс, которым зачастую невозможно управлять. Самое главное, утверждает педагог Wunderpark International School Елена Горлова, – прислушиваться не только к словам, но и к эмоциям сына или дочери.