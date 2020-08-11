11 августа 2020 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 10 августа
Около двухсот тысяч рублей собрали сотрудники ПривЖД на благотворительные цели в рамках онлайн-забега «Достигая цели!»
16:09 | 10 августа
Саратовские гребцы успешно завершили выступление на «Большой Московской регате»
15:18 | 10 августа
ПФР: Распорядиться маткапиталом на покупку жилья, не обращаясь в Пенсионный фонд
14:23 | 10 августа
Авторы "Киновертикали" проводят лето с пользой
14:17 | 10 августа
Как помочь первоклассникам адаптироваться в школе: советы педагога
13:38 | 10 августа
В Заводском районе Саратова в огне погибли два человека
12:45 | 10 августа
В День физкультурника в Саратове наградили лучших представителей отрасли
11:33 | 10 августа
Отдел литературы по искусству ОУНБ начинает трансляцию онлайн - мероприятий, посвященных деятелям российского и зарубежного искусства
10:42 | 10 августа
Центры «Мои Документы» продолжают эффективно оказывать услуги предпринимателям
09:49 | 10 августа
В Саратове прошли съемки туристического 3D путеводителя
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Авторы "Киновертикали" проводят лето с пользой

Новости


В текущем году организаторы открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» несколько пересмотрели формат проведения его образовательного направления.

По словам художественного руководителя фестиваля Ирины Шатылко, в этом году образовательная поддержка наставникам и юным киноавторам была организована задолго до начала фестиваля: «Начиная с апреля, совместно с общественной организацией «Саратовская кинотраектория» мы запустили курс лекций «Мир кино для начинающих». На наш взгляд, такой подход позволяет дать нужную творческую подсказку автору во время съемочного процесса. В результате юный киноавтор может найти новые идеи и создать более интересную работу. Конечно, образовательный и развивающий курс для маленьких режиссеров, их наставников будет продолжен и в дни проведения фестиваля 5-9 октября».

Очевидно, что оргкомитет «Киновертикали 2020» выбрал правильное направление. Это подтверждается положительными отзывами со всей России. Так, своими впечатлениями поделилась руководитель Детской киностудии «Алые паруса» при театральном отделении ДШИ им. Р.В. Сердюка г. Керчь Екатерина Холодная:

«Здравствуй, дорогая «Киновертикаль»! Огромное спасибо за интересно проведенное лето! Мы с удовольствием проработали замечательные лекции Т. Никитиной «Мир кино для начинающих», а также видеоконференцию по организации «Киновертикали» в этом году. Это замечательная форма работы, которая помогает творчески расти не только ребятам, но и преподавателям, а так же делает нас ближе. Надеемся, что вы продолжите работу в этом формате».

Цикл лекций для начинающих авторов кино и видеоконференция, посвящённая «Киновертикали 2020» опубликованы в открытом доступе.