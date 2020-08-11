Авторы "Киновертикали" проводят лето с пользой

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По словам художественного руководителя фестиваля Ирины Шатылко, в этом году образовательная поддержка наставникам и юным киноавторам была организована задолго до начала фестиваля: «Начиная с апреля, совместно с общественной организацией «Саратовская кинотраектория» мы запустили курс лекций «Мир кино для начинающих». На наш взгляд, такой подход позволяет дать нужную творческую подсказку автору во время съемочного процесса. В результате юный киноавтор может найти новые идеи и создать более интересную работу. Конечно, образовательный и развивающий курс для маленьких режиссеров, их наставников будет продолжен и в дни проведения фестиваля 5-9 октября».Очевидно, что оргкомитет «Киновертикали 2020» выбрал правильное направление. Это подтверждается положительными отзывами со всей России. Так, своими впечатлениями поделилась руководитель Детской киностудии «Алые паруса» при театральном отделении ДШИ им. Р.В. Сердюка г. Керчь Екатерина Холодная:«Здравствуй, дорогая «Киновертикаль»! Огромное спасибо за интересно проведенное лето! Мы с удовольствием проработали замечательные лекции Т. Никитиной «Мир кино для начинающих», а также видеоконференцию по организации «Киновертикали» в этом году. Это замечательная форма работы, которая помогает творчески расти не только ребятам, но и преподавателям, а так же делает нас ближе. Надеемся, что вы продолжите работу в этом формате».Цикл лекций для начинающих авторов кино и видеоконференция, посвящённая «Киновертикали 2020» опубликованы в открытом доступе.