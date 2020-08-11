В Заводском районе Саратова в огне погибли два человека

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По предварительным данным, 9 августа 2020 года, в дневное время, жильцы пятиэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе города Саратова, заметили дым, идущий из окон квартиры, расположенной на пятом этаже. Прибывшие по вызову пожарные, получили доступ в квартиру, локализовали задымление и возгорание. В результате пожара погиб 63-летний хозяин домовладения и 33-летняя гостья. Еще одного мужчину пожарным удалось спасти, его личность устанавливается. В бессознательном состоянии он госпитализирован в лечебное учреждение.Следователями СК проводится осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре на теле погибших не обнаружено.В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины возгорания. Будет назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти мужчины и женщины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.