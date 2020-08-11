В День физкультурника в Саратове наградили лучших представителей отрасли

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Лучшим спортсменам, тренерам и представителям спортивных организаций были вручены свидетельства о занесении на Доску почёта работников физической культуры и спорта региона. Собравшихся поздравили министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов, депутат областной Думы Юлия Литневская и член Общественной палаты Илья Левин.«Сегодня праздник у тех, кто знает, какая колоссальная работа стоит за каждой победой. Хочу сказать спасибо тренерам за преданность спорту, за самоотверженный труд и воспитание здорового поколения. В этот день хочу поздравить всех сторонников активного и здорового образа и пожелать новых побед, над собой, над противниками, над обстоятельствами. Пусть спорт - станет нормой жизни для каждого жителя области!», - поздравил министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов.«Обновление Доски почета в День физкультурника – это прекрасная традиция, которую заложило министерство молодежной политики и спорта области, которая позволяет всем нам видеть тех, кем гордиться наша родная область», - отметила депутат Юлия Литневская.В 2020 году Общественным советом по спорту при министерстве молодежной политики и спорта области было принято увеличить число кандидатур, занесенных на Доску почета, благодаря чему около ЛДС «Кристалл» появилась новая секция доски почета.Второй год подряд представители спортивной династии Семериковых удостоены чести быть вынесенными на доску почета.«Первым по заслугам в прошлом году здесь был представлен мой сын -мастер спорта России международного класса по конькобежному спорту Данила Семериков. Сейчас отметили меня. Очень приятно, что так высоко оценили мою работу как тренера. Веду группу высшего спортивного мастерства по конькобежному спорту», - рассказал старший тренер по конькобежному спорту СШОР «Надежда Губернии» Михаил Семериков.Сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики и спорта.