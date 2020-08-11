Отдел литературы по искусству ОУНБ начинает трансляцию онлайн - мероприятий, посвященных деятелям российского и зарубежного искусства.

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Первая встреча «Судьба и роли знаменитой актрисы» была посвящена 125-летию со дня рождения Софьи Владимировны Гиацинтовой, народной артистки СССР, советской актрисы, режиссера и педагога, о жизни и творчестве которой рассказывает заведующая отделом Лариса Александровна Буранова.Софья Гиацинтова проявила себя и как великолепный театральный режиссер, и как художественный руководитель Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Актриса высокой культуры и большого сценического обаяния, грациозная и пластичная, Гиацинтова блестяще сочетала тонкий психологизм с внешней характерностью своих героев.Видео мероприятия сопровождается показом фрагментов из телепередач, посвященных творчеству легендарной актрисы. С ним можно ознакомиться на нашем сайте или в социальных сетях ВКонтакте и Instagram, а также на YouTube-канале Областной универсальной научной библиотеки.