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Центры «Мои Документы» продолжают эффективно оказывать услуги предпринимателям

Новости


С начала года предприниматели области получили свыше 28 тысяч услуг и консультаций при обращении в специализированные бизнес-зоны в центрах «Мои Документы».

Традиционно наибольшей популярностью пользуются услуги по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подаче уведомления о начале отдельных видов предпринимательской деятельности, а также услуги федеральной Корпорации МСП.

Всего в специализированных бизнес-окнах представителям бизнеса доступно, помимо 70 государственных и муниципальных услуг, еще 117 фиксированных услуг и сервисов региональных организаций инфраструктуры поддержки, а также 15 дополнительных услуг, таких, как открытие расчетного счета в банке или технологическое присоединение к электросетям.

Также можно получить консультацию о региональных и федеральных мерах государственной поддержки, записаться на семинары, форумы и тренинги, которые проводятся для предпринимателей Саратовской области.

Напомним, специализированные бизнес-зоны и бизнес-окна функционируют на базе центров «Мои Документы» в городах Энгельс, Балаково, Петровск и Вольск, а также в Кировском районе г. Саратова. Кроме того, бизнес-окна работают в центре предпринимателя «Мой Бизнес».