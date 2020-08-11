11 августа 2020 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 10 августа
Около двухсот тысяч рублей собрали сотрудники ПривЖД на благотворительные цели в рамках онлайн-забега «Достигая цели!»
16:09 | 10 августа
Саратовские гребцы успешно завершили выступление на «Большой Московской регате»
15:18 | 10 августа
ПФР: Распорядиться маткапиталом на покупку жилья, не обращаясь в Пенсионный фонд
14:23 | 10 августа
Авторы "Киновертикали" проводят лето с пользой
14:17 | 10 августа
Как помочь первоклассникам адаптироваться в школе: советы педагога
13:38 | 10 августа
В Заводском районе Саратова в огне погибли два человека
12:45 | 10 августа
В День физкультурника в Саратове наградили лучших представителей отрасли
11:33 | 10 августа
Отдел литературы по искусству ОУНБ начинает трансляцию онлайн - мероприятий, посвященных деятелям российского и зарубежного искусства
10:42 | 10 августа
Центры «Мои Документы» продолжают эффективно оказывать услуги предпринимателям
09:49 | 10 августа
В Саратове прошли съемки туристического 3D путеводителя
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратове прошли съемки туристического 3D путеводителя

Новости


На прошлой неделе на улице Волжской прошли съемки 3D путеводителя Welcome to Saratov.

Welcome to Саратов - это виртуальный гид по главным достопримечательностям, памятникам и коммерческим организациям нашего города с настраиваемыми навигационными фильтрами.

Разработчики считают, что 3D платформа "Welcome to Саратов" не только станет главной виртуальной презентационной площадкой туристического потенциала Саратова и самого длинного пешеходного маршрута, но и будет проводником в сферу коммерческой деятельности города.

В рамках проекта запланировано еще несколько съемок саратовских достопримечательностей.

Молодежный министр туризма Анастасия Королева принимала участие в съемках и поделилась своими впечатлениями: «Мир не стоит на месте и инновационный туризм набирает обороты. Я очень рада, что цифровизация не обходит стороной Саратовскую область. 3D путеводитель открывает новый подход к туризму в регионе, позволяя туристам легко адаптироваться в незнакомом городе и быстро находить актуальную информацию о туробъектах. А тем, кто еще только планирует приехать в Саратов дает возможность предварительно познакомиться с городом и влюбиться в него с первых кликов».