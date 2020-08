В Саратове прошли съемки туристического 3D путеводителя

просмотров: 143

Welcome to Саратов - это виртуальный гид по главным достопримечательностям, памятникам и коммерческим организациям нашего города с настраиваемыми навигационными фильтрами.Разработчики считают, что 3D платформа "Welcome to Саратов" не только станет главной виртуальной презентационной площадкой туристического потенциала Саратова и самого длинного пешеходного маршрута, но и будет проводником в сферу коммерческой деятельности города.В рамках проекта запланировано еще несколько съемок саратовских достопримечательностей.Молодежный министр туризма Анастасия Королева принимала участие в съемках и поделилась своими впечатлениями: «Мир не стоит на месте и инновационный туризм набирает обороты. Я очень рада, что цифровизация не обходит стороной Саратовскую область. 3D путеводитель открывает новый подход к туризму в регионе, позволяя туристам легко адаптироваться в незнакомом городе и быстро находить актуальную информацию о туробъектах. А тем, кто еще только планирует приехать в Саратов дает возможность предварительно познакомиться с городом и влюбиться в него с первых кликов».