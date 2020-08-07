В пресс-центре АИФ состоялся круглый стол по ситуации с эпидемией COVID-19 в России

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Практикующие врачи, известные российские и зарубежные эпидемиологи обсудили ситуацию с распространением COVID-19 в РФ, а также поделились опытом по борьбе с серьезным заболеванием.Эксперты пришли к единому мнению, что далеко не все еще известно о COVID-19, и говорить об окончании эпидемии рано. Специалисты согласились с мнением профессора Университета Монпелье и Института рака св. Екатерины (Франция) Жана-Франсуа Росси, что время покажет, как будет дальше развиваться сценарий пандемии.Сегодня во всем мире ученые и врачи ищут вакцину и эффективное лекарство против COVID-19. В РФ уже несколько раз поменялись временные клинические рекомендации Минздрава, в соответствии с которыми лечат больных c коронавирусом. Врачи из Чувашии рассказали об успешном применении препарата Полиоксидоний – в комплексе с базовой терапией он дал хорошие результаты лечения от COVID-19. Главный эпидемиолог России Николай Брико подчеркнул, что Полиоксидоний – единственный российский оригинальный препарат, проходящий международное клиническое исследование по протоколу ВОЗ и уже доказавший свою безопасность.