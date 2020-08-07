7 августа 2020 ПЯТНИЦА
Новости
18:42 | 07 августа
В пресс-центре АИФ состоялся круглый стол по ситуации с эпидемией COVID-19 в России
16:09 | 07 августа
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15:38 | 07 августа
На стадионе «Локомотив» завершается замена футбольного поля
14:57 | 07 августа
В Саратове состоятся сельскохозяйственные ярмарки
14:00 | 07 августа
Грубое нарушение водителем грузовика правил пересечения железнодорожных путей привело к ДТП в Саратовской области
13:08 | 07 августа
В преддверии нового учебного года семьям с детьми бесплатно выдают маски
12:11 | 07 августа
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11:18 | 07 августа
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10:23 | 07 августа
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«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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В пресс-центре АИФ состоялся круглый стол по ситуации с эпидемией COVID-19 в России

Новости
В пресс-центре АИФ состоялся круглый стол по ситуации с эпидемией COVID-19 в России

В пресс-центре АИФ 22 июля состоялось заседание круглого стола, посвященного пандемии коронавируса.

Практикующие врачи, известные российские и зарубежные эпидемиологи обсудили ситуацию с распространением COVID-19 в РФ, а также поделились опытом по борьбе с серьезным заболеванием.
Эксперты пришли к единому мнению, что далеко не все еще известно о COVID-19, и говорить об окончании эпидемии рано. Специалисты согласились с мнением профессора Университета Монпелье и Института рака св. Екатерины (Франция) Жана-Франсуа Росси, что время покажет, как будет дальше развиваться сценарий пандемии.

Сегодня во всем мире ученые и врачи ищут вакцину и эффективное лекарство против COVID-19. В РФ уже несколько раз поменялись временные клинические рекомендации Минздрава, в соответствии с которыми лечат больных c коронавирусом. Врачи из Чувашии рассказали об успешном применении препарата Полиоксидоний – в комплексе с базовой терапией он дал хорошие результаты лечения от COVID-19. Главный эпидемиолог России Николай Брико подчеркнул, что Полиоксидоний – единственный российский оригинальный препарат, проходящий международное клиническое исследование по протоколу ВОЗ и уже доказавший свою безопасность.