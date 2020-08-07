В двенадцати районах области и в Саратове появится «Учебная кухня»

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Модули «Учебная кухня» разработаны для социально-бытовой адаптации и реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов. Занятия в них проводятся, в частности, для приобретения или восстановления утраченных в результате болезней бытовых навыков самообслуживания и самоухода.Полностью оснащены необходимым оборудованием уже шесть комплексных центров соцобслуживания в Духовницком, Новобурасском, Петровском, Питерском, Ровенском районах и в Саратове. Еще 7 центров Балашовского, Аткарского, Красноармейского, Краснокутского, Озинского, Советского и Татищевского районов будут оснащены до конца 2020 года.Так, активно готовится к началу работы модуль в Балашовском КЦСОН. Установлено специализированное реабилитационное оборудование, предметы бытовой техники. Разработана программа работы с гражданами старшего поколения и инвалидами, которая учитывает индивидуальные особенности их здоровья.Работа оборудованных модулей начнется после снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.