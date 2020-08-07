На стадионе «Локомотив» завершается замена футбольного поля

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Работы ведутся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.«На эти цели выделено более 40 млн рублей. Произведена замена основания и дренажной системы. Фактически – это не ремонт, а устройство нового поля, которое будет соответствовать всем стандартам для проведения всероссийских соревнований», - подчеркнул министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.Само покрытие поля отечественного производства, но оно ничем не уступает зарубежным аналогам. Поле соответствует всем требованиям Российского футбольного союза, в которых описывается все: от высоты травы до количества стежков.После 10 августа в Саратов приедет комиссия Российского футбольного союза, которая проверит качество покрытия и выдаст сертификат на проведение соревнований всероссийского уровня.«Большое спасибо правительству Саратовской области и региональному министерству молодёжной политики и спорта за то, что привели поле в порядок. Следили за каждым этапом всей командой. Все сделано качественно. Для нас очень важно, чтобы строители завершили работы до начала сезона, чтобы могли проводить домашние игры на родном поле», - сказал директор саратовского футбольного клуба «Сокол» Алексей Потапов.Министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов поставил задачу оперативно завершить работы, чтобы уже 11 августа вечером команда смогла провести тренировку перед игрой на домашнем поле.