7 августа 2020 ПЯТНИЦА
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В Саратове состоятся сельскохозяйственные ярмарки

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В предстоящую субботу, 8 августа, сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» пройдут на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской», на двух торговых площадках в Заводском районе: на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский, в пос. Елшанка (Московское шоссе, 61).

Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будут предложены к реализации мясо в ассортименте, молоко и молочные продукты, овощи, картофель, рыба, птица домашняя, яйца, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.

Режим работы ярмарок - с 8.00 до 16.00 часов.

Кроме того, на Театральной площади в ежедневном режиме продолжает работу ярмарка по продаже ягодной и плодоовощной продукции.

Режим работы ярмарки: ежедневно - с 8.00 до 20.00 часов.

Ярмарка организована в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 16 июля 2020 года №1220.

При посещении площадок ярмарочной торговли необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию 1,5 метра

По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.
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