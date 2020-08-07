В Саратове состоятся сельскохозяйственные ярмарки

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Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будут предложены к реализации мясо в ассортименте, молоко и молочные продукты, овощи, картофель, рыба, птица домашняя, яйца, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.Режим работы ярмарок - с 8.00 до 16.00 часов.Кроме того, на Театральной площади в ежедневном режиме продолжает работу ярмарка по продаже ягодной и плодоовощной продукции.Режим работы ярмарки: ежедневно - с 8.00 до 20.00 часов.Ярмарка организована в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 16 июля 2020 года №1220.При посещении площадок ярмарочной торговли необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию 1,5 метраПо вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.