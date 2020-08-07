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Грубое нарушение водителем грузовика правил пересечения железнодорожных путей привело к ДТП в Саратовской области

Новости


Сегодня, 5 августа, в 7:50 мск на железнодорожном переезде, расположенном на 76 км перегона Тополек – Ишково в Саратовской области произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым автомобилем "КАМАЗ".

Его водитель выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей автоматической сигнализации перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

После ДТП водитель грузовика был госпитализирован. Схода подвижного состава нет. На график движения пассажирских поездов дорожно-транспортное происшествие не повлияло.

Причина ДТП – грубое нарушение водителем грузовика правил дорожного движения при пересечении железнодорожного переезда.

Приволжская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Помните, что, нарушая правила пересечения переездов, вы рискуете собственной жизнью, а также здоровьем пассажиров и железнодорожников