Грубое нарушение водителем грузовика правил пересечения железнодорожных путей привело к ДТП в Саратовской области

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Его водитель выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей автоматической сигнализации перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.После ДТП водитель грузовика был госпитализирован. Схода подвижного состава нет. На график движения пассажирских поездов дорожно-транспортное происшествие не повлияло.Причина ДТП – грубое нарушение водителем грузовика правил дорожного движения при пересечении железнодорожного переезда.Приволжская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Помните, что, нарушая правила пересечения переездов, вы рискуете собственной жизнью, а также здоровьем пассажиров и железнодорожников