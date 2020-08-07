Саратовцы могут поучаствовать в творческом конкурсе «Я выбираю спорт!»

просмотров: 118

Все, желающие принять участие в творческом состязании, должны снять видеоролик, в котором рассказать о своем любимом виде спорта, почему вы выбрали этот вид спорта или поведать интересную историю из своей спортивной жизни. Самые интересные ролики будут опубликованы в Instagram-аккаунте управления @sarsport64, а победителя наградят памятным подарком.Лучшую работу, представленную на конкурс, определят подписчики аккаунта из числа финалистов.Ролики должны быть продолжительностью не более 2 минут, их необходимо предоставить до 15 августа. Работы принимаются на адрес электронной почты: otdelsporta64@yandex.ru c темой «Конкурс «Я выбираю спорт!». В письме необходимо указать контактные данные для обратной связи.