7 августа 2020 ПЯТНИЦА
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Саратовцы могут поучаствовать в творческом конкурсе «Я выбираю спорт!»

Новости


В рамках празднования Дня Физкультурника управлением по физической культуре и спорту администрации Саратова проводится конкурс видеороликов «Я выбираю спорт!»

Все, желающие принять участие в творческом состязании, должны снять видеоролик, в котором рассказать о своем любимом виде спорта, почему вы выбрали этот вид спорта или поведать интересную историю из своей спортивной жизни. Самые интересные ролики будут опубликованы в Instagram-аккаунте управления @sarsport64, а победителя наградят памятным подарком.

Лучшую работу, представленную на конкурс, определят подписчики аккаунта из числа финалистов.

Ролики должны быть продолжительностью не более 2 минут, их необходимо предоставить до 15 августа. Работы принимаются на адрес электронной почты: otdelsporta64@yandex.ru c темой «Конкурс «Я выбираю спорт!». В письме необходимо указать контактные данные для обратной связи.