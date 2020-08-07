7 августа 2020 ПЯТНИЦА
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В Саратове объявлен открытый конкурс на лучший проект памятника военной медсестре

Новости
В Саратове объявлен открытый конкурс на лучший проект памятника военной медсестре

В Саратове объявлен открытый конкурс на лучший эскизный проект и эскизный макет памятника военной медсестре.

Конкурс проводится в целях увековечивания вклада в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов медицинских работников фронтов и тыла – врачей, медицинских сёстер и санинструкторов.

К участию в творческом конкурсе приглашаются скульпторы, художники, дизайнеры и архитекторы. Работать над проектом они могут как в одиночку, так и в составе коллектива в качестве руководителя.

Местом установки памятника выбрано пересечение улиц А.Н. Радищева и Н.Г. Чернышевского (на территории ГАПОУ Саратовской области «Саратовский областной базовый медицинский колледж»).

От авторов ждут творческого комплексного подхода. Так, помимо разработки проекта самого памятника они должны представить идеи по архитектурному сочетанию будущего монумента с территорией базового медицинского колледжа.

Заявки на участие принимаются до 18:00 1 сентября по адресу: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78, кабинет 120.

Организатор конкурса – комитет по общественным отношениям, анализу и информации муниципального образования «Город Саратов».

Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».