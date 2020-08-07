7 августа 2020 ПЯТНИЦА
Новости
10:23 | 07 августа
Шесть саратовских туроператоров подали заявку на участие в программе выплаты кэшбэка за путешествия по России
09:27 | 07 августа
Конкурс «Королева России» – шанс стать знаменитой и построить карьеру модели
09:09 | 07 августа
Сложнейшие высокоточные операции выполняют в первой онкологической больнице
17:00 | 06 августа
Открыта онлайн-площадка фестиваля «Палитра ремесел 2020»
16:18 | 06 августа
Более 260 школ области подключат к высокоскоростному интернету до конца текущего года
15:24 | 06 августа
Музеи Саратовской области активно совершенствуют свою работу в рамках нацпроекта «Культура»
14:30 | 06 августа
ПФР начал устанавливать ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-инвалидам беззаявительно
13:39 | 06 августа
В Энгельсе собака покусала девочку и старика
12:45 | 06 августа
В Татищевском районе пятнадцатилетний подросток спас на пожаре женщину
11:48 | 06 августа
В Саратовской области продолжается развитие системы социального партнерства в сфере труда
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Конкурс «Королева России» – шанс стать знаменитой и построить карьеру модели

Новости
Конкурс «Королева России» – шанс стать знаменитой и построить карьеру модели

В Москве 20 ноября 2020 года пройдет грандиозный финал Национального конкурса красоты «Королева России».

Этот конкурс является товарным знаком, зарегистрированным в Роспатенте. Информационное агентство «Медиа Телеком Групп» – главный спонсор конкурса, финансирующий мероприятие и предоставляющий финансовые призы. Конкурс проводится ежегодно с 2015 года, и девушки со всей страны не просто так стремятся попасть в финал. У них появляется шанс стать знаменитой, богатой и получить возможность построить карьеру модели.

Победительница конкурса «Королева России» становится обладателем не только короны, которая остается у нее навсегда, но и 1 млн рублей, а также становится лицом известного глянцевого издания и представляет компанию организатора на презентациях, выставках и различных мероприятиях. Девушки, занявшие второе и третье места, тоже не остаются без шикарных подарков от спонсоров и партнеров, они также могут получить и денежный приз до 500 тысяч рублей. Кроме того, конкурс – это отличная площадка для рекламы косметических и ювелирных брендов.