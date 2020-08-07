Конкурс «Королева России» – шанс стать знаменитой и построить карьеру модели

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Этот конкурс является товарным знаком, зарегистрированным в Роспатенте. Информационное агентство «Медиа Телеком Групп» – главный спонсор конкурса, финансирующий мероприятие и предоставляющий финансовые призы. Конкурс проводится ежегодно с 2015 года, и девушки со всей страны не просто так стремятся попасть в финал. У них появляется шанс стать знаменитой, богатой и получить возможность построить карьеру модели.Победительница конкурса «Королева России» становится обладателем не только короны, которая остается у нее навсегда, но и 1 млн рублей, а также становится лицом известного глянцевого издания и представляет компанию организатора на презентациях, выставках и различных мероприятиях. Девушки, занявшие второе и третье места, тоже не остаются без шикарных подарков от спонсоров и партнеров, они также могут получить и денежный приз до 500 тысяч рублей. Кроме того, конкурс – это отличная площадка для рекламы косметических и ювелирных брендов.