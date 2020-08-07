7 августа 2020 ПЯТНИЦА
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Сложнейшие высокоточные операции выполняют в первой онкологической больнице

Новости
Сложнейшие высокоточные операции выполняют в первой онкологической больнице

Новый хирургический корпус, не так давно запущенный в эксплуатацию в Первой онкологической больнице города Москвы, оказал значительное влияние на развитие всего учреждения.

Прежде всего в клинике появилось самое современное оборудование – показатели уровня оснащенности операционного блока и реанимационного отделения стали в России лучшими. Это позволяет специалистам больницы оказывать все виды онкологической помощи, проводить сложнейшие высокоточные операции, осваивать новые методики, обмениваться опытом с коллегами из других клиник и стран.

В новом корпусе открылось отделение онкомаммологии, где проводятся как операции при раке молочной железы, так и реконструкция, а также совершенно новое отделение – опухолей кожи и мягких тканей. Врачи клиники освоили микрососудистую технику, большое внимание уделяют малоинвазивным операциям, выполняя гемигепатэктомию, панкреатэктомию, гастрэктомию, панкреато-дуденальные и резекции желудка и другие медицинские вмешательства. До 80% операций проводятся путем лапароскопии при опухоли толстой кишки, до 50% планируется использовать малоинвазивный метод при тораскопии (сейчас около 30%).

В клинике ответственно подходят к образовательному уровню врачей, их профессиональному росту. Здесь налажена четкая система обучения, специалисты постоянно повышают квалификацию и подтверждают ее каждые 5 лет, получая сертификат.