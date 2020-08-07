7 августа 2020 ПЯТНИЦА
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Шесть саратовских туроператоров подали заявку на участие в программе выплаты кэшбэка за путешествия по России
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Шесть саратовских туроператоров подали заявку на участие в программе выплаты кэшбэка за путешествия по России

Новости


Программа выплат государственных субсидий на поддержку внутреннего туризма стартует в августе.

Напомним, что для участия в программе продолжительность тура должна составлять более 5 дней (4 ночей), а стоимость - начинаться от 25 тысяч рублей.

На данный момент заявку на участие в Ростуризм от Саратовской области подали 6 туроператоров.

Для желающих отправится в путешествие по Саратовской области и получить за это кэшбэк будут доступны 5-дневный маршрут Немцы Поволжья, Гранд-тур по Саратовской области с обзорными экскурсиями по Саратову, Марксу, Энгельсу, Балаково и Хвалынску, тур «Золотые огни Саратова».

Полный перечень доступных туров для получения кэшбэка будет размещен на сайте мирпутешествий.рф с момента старта программы.