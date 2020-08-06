Открыта онлайн-площадка фестиваля «Палитра ремесел 2020»

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Мероприятие организовывается АНО «Палата ремесел Саратовской области» при поддержке министерства экономического развития и Торгово-промышленной палаты региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».По ссылке https://palitraremesel.ru/ будет доступна вся информация о мероприятии. Именно с этой страницы будет транслироваться онлайн-программа «Палитры ремесел»: концертные номера, мастер-классы, экскурсии, интервью с известными мастерами и прочее. В настоящее время идет наполнение лендинговой страницы контентом.Виртуально на лендинге будут представлены абсолютно все участники фестиваля - это более 220 мастеров и художников из 14 регионов России, Словакии, Швейцарии, Латвии. Вы сможете изучить их сайты, страницы в социальных сетях, познакомиться с товаром и приобрести его. С некоторыми из них организаторы выйдут на прямую связь.Подробности по телефонам: +7(8452) 399-460, 8 9053846778.