6 августа 2020 ЧЕТВЕРГ
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17:00 | 06 августа
Открыта онлайн-площадка фестиваля «Палитра ремесел 2020»
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Открыта онлайн-площадка фестиваля «Палитра ремесел 2020»

Новости


Открыта лендинговая страница III Всероссийского летнего фестиваля народных мастеров и художников «Палитра ремесел», который пройдет в Саратове с 14 по 16 августа.

Мероприятие организовывается АНО «Палата ремесел Саратовской области» при поддержке министерства экономического развития и Торгово-промышленной палаты региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По ссылке https://palitraremesel.ru/ будет доступна вся информация о мероприятии. Именно с этой страницы будет транслироваться онлайн-программа «Палитры ремесел»: концертные номера, мастер-классы, экскурсии, интервью с известными мастерами и прочее. В настоящее время идет наполнение лендинговой страницы контентом.

Виртуально на лендинге будут представлены абсолютно все участники фестиваля - это более 220 мастеров и художников из 14 регионов России, Словакии, Швейцарии, Латвии. Вы сможете изучить их сайты, страницы в социальных сетях, познакомиться с товаром и приобрести его. С некоторыми из них организаторы выйдут на прямую связь.

Подробности по телефонам: +7(8452) 399-460, 8 9053846778.