6 августа 2020 ЧЕТВЕРГ
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16:18 | 06 августа
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15:24 | 06 августа
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Более 260 школ области подключат к высокоскоростному интернету до конца текущего года

Новости


На территории Саратовской области реализуются мероприятия федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В рамках проекта до конца 2021 года планируется обеспечить доступ к высокоскоростному Интернету 1279 социально значимых объектов, среди которых школы и фельдшерско-акушерские пункты, администрации, пожарные посты, объекты Росгвардии.

По словам министра цифрового развития и связи области Аделя Славутина: «В условиях пандемии коронавируса выросло значение современных информационных технологий. Нагрузка на образовательные учреждения, медицинские организации в условиях пандемии колоссальна, чем и продиктована необходимость качественного предоставления услуг связи. Мы на постоянной основе проводим мониторинг качества подключения социально значимых объектов, выезжаем на места».

В рамках заключенного государственного контракта к высокоскоростному доступу к сети Интернет уже подключено 333 социально значимых объекта, в 130 населенных пунктах созданы узлы связи. Еще в 532 населенных пунктах в течение 2020-2021 годов предстоит создать узлы связи, что позволит расширить возможности доступа к сети Интернет для населения, в том числе и в отдаленных населенных пунктах, обеспечить доступ к сети Интернет 946 СЗО. В настоящее время завершены строительно-монтажные работы на 271 объекте, что позволит обеспечить более 260 школ широкополосным доступом в сети Интернет, а также ряд других социально значимых объектов.

«В наше время хорошее качество услуг связи это уже необходимость, трактуемая современными реалиями жизни. Появление качественного скоростного Интернета в образовательном учреждении очень важно для организации образовательного процесса. Благодаря данному проекту «Интернет» пришел и в нашу школу, в наше село», - директор школы с. Ивановка Балаковского района Н.В. Нестеренко.
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