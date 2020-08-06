Более 260 школ области подключат к высокоскоростному интернету до конца текущего года

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В рамках проекта до конца 2021 года планируется обеспечить доступ к высокоскоростному Интернету 1279 социально значимых объектов, среди которых школы и фельдшерско-акушерские пункты, администрации, пожарные посты, объекты Росгвардии.По словам министра цифрового развития и связи области Аделя Славутина: «В условиях пандемии коронавируса выросло значение современных информационных технологий. Нагрузка на образовательные учреждения, медицинские организации в условиях пандемии колоссальна, чем и продиктована необходимость качественного предоставления услуг связи. Мы на постоянной основе проводим мониторинг качества подключения социально значимых объектов, выезжаем на места».В рамках заключенного государственного контракта к высокоскоростному доступу к сети Интернет уже подключено 333 социально значимых объекта, в 130 населенных пунктах созданы узлы связи. Еще в 532 населенных пунктах в течение 2020-2021 годов предстоит создать узлы связи, что позволит расширить возможности доступа к сети Интернет для населения, в том числе и в отдаленных населенных пунктах, обеспечить доступ к сети Интернет 946 СЗО. В настоящее время завершены строительно-монтажные работы на 271 объекте, что позволит обеспечить более 260 школ широкополосным доступом в сети Интернет, а также ряд других социально значимых объектов.«В наше время хорошее качество услуг связи это уже необходимость, трактуемая современными реалиями жизни. Появление качественного скоростного Интернета в образовательном учреждении очень важно для организации образовательного процесса. Благодаря данному проекту «Интернет» пришел и в нашу школу, в наше село», - директор школы с. Ивановка Балаковского района Н.В. Нестеренко.